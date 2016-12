El tripartito dará el presupuesto al interventor tras fallar consenso con C's

Alicante, 21 dic (EFE).- El gobierno local de Alicante (PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís) remitirá al interventor municipal el documento base de los presupuestos para 2017 antes del próximo viernes, después de que hayan fracasado las negociaciones con el grupo de Ciudadanos (C's).

Así lo han anunciado hoy, en rueda de prensa, el portavoz municipal y de Compromís, Natxo Bellido; el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar Alacant, y la concejala de Hacienda, Sofía Morales, del PSPV-PSOE.

Bellido ha lamentado que el grupo que lidera Yaneth Giraldo haya "desaprovechado la oportunidad" de realizar aportaciones al documento del presupuesto de 2017 por "hablar de cosas que no tocaba", algo que, en su opinión, "no tiene mucho sentido".

Se refería así a la reunión que mantuvieron ayer representantes de C's con el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y la edil de Hacienda, donde los primeros aportaron un documento con diez propuestas de índole política, de las cuales seis son, a juicio del gobierno municipal, "innegociables".

"C's aún no sabe cómo gestionar la confianza y los votos que le dio la ciudadanía", ha opinado Bellido.

En cualquier caso, ha vuelto a pedirles "responsabilidad", pues Alicante "se juega muchas inversiones" con este presupuesto, y ha destacado que el tripartito no les pide el voto a favor, sino su abstención.

"No sé qué rédito querían sacar, pero está claro que está reñido con los intereses de Alicante", ha considerado Bellido, quien ha incidido en que C's sabe que el equipo de gobierno tomó la decisión de "no apoyarse" en los ediles no adscritos para sacar adelante el proyecto presupuestario.

"Decidimos abrir el diálogo previo con C's porque entendíamos que era el grupo indicado tras 20 años de gobierno del PP", ha explicado.

Por su parte, Pavón ha hecho un llamamiento a "abandonar la postura rígida" del grupo de C's, que plantea, ha opinado, "cuestiones que no son del ámbito presupuestario", y les ha pedido que "recapaciten" y que "reconsideren sus líneas rojas" para que "se imponga la responsabilidad".

A su vez, Morales ha incidido en que C's convirtió ayer "una negociación económica en una ideológica" y ha expresado que, a su parecer, "estaban negociando un gobierno" en lugar de las cuentas municipales.

"Estoy un poco enfadada", ha reconocido la edil, al tiempo que ha subrayado que, dejando a un margen las propuestas políticas y centrándose en las económicas, "se podría haber llegado a un acuerdo".

Tras la aprobación por parte del interventor municipal, el documento deberá ser remitido al Ministerio de Hacienda para que dé su visto bueno, debido al Plan de Ajuste Presupuestario al que está sometido el Ayuntamiento de Alicante.

En este sentido, Morales ha asegurado que "Madrid no va a ponernos la alfombra roja" y que estos trámites hacen que todo el proceso se retrase y el consistorio se quede "sin tiempo para ejecutar inversiones".

Por su parte, Bellido ha recalcado el equipo de gobierno sigue abierto a negociar, pero a partir de ahora ya será en el proceso de enmiendas que se abre legalmente antes de la aprobación del presupuesto.

También deberá pasar por el pleno, donde para su aprobación deberá contar, al menos, con la abstención de C's o de uno de los dos ediles no adscritos.

"No sabemos qué puede pasar en el pleno, la posición de C's puede variar, vamos a darles un margen de confianza para que recapaciten", ha dicho Pavón.