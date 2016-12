Rechazan devolver al Consell la ley que crea la Agencia de la Innovación

Valencia, 21 dic (EFE).- El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy, gracias a los votos del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, devolver al Consell el proyecto de ley de creación de la Agencia Valenciana de la Innovación, como pedían el Partido Popular y Ciudadanos.

La norma ha sido presentada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien ha destacado que es el resultado de un año de debates y que está muy trabajada con todos los agentes implicados, por lo que ha pedido el consenso de Les Corts para lograr una herramienta que sirva a la sociedad "por encima de partidismos".

Soler ha insistido en la necesidad de que los valencianos tengan un instrumento para preparar los "consensos estratégicos" en materia de I+D+i y abrirse camino en el mundo globalizado y competitivo de la economía, y ha reivindicado el carácter transversal de esta Agencia, que se adscribirá a Presidencia de la Generalitat.

Tanto el PP como Ciudadanos han considerado que son necesarias políticas de innovación, pero han rechazado el modelo de Agencia que se propone, al considerar que duplica competencias y evidencia una "lucha de poder" entre los partidos que apoyan al Consell por esta materia.

La enmienda de totalidad del PP ha sido defendida por María Bernal, quien ha manifestado que apoyan que haya una Agencia Valenciana de Innovación, pero "sin duplicidades y que realmente tenga funciones", pues el Consell Jurídic Consultiu "les ha dicho que no van a poder coordinar" esas políticas, al no tener competencia para ello.

Bernal ha considerado además excesivo el presupuesto de 30 millones de euros para esta Agencia y ha afirmado que les parece bien que Presidencia quiera "arrebatar" a Compromís todas las competencias en innovación, dada la gestión del conseller de Economía, pero no con el "lío monumental que plantea esta Agencia".

La socialista Noelia Hernández ha resaltado que el PP "se cargó" la política de innovación y "ahogó" a ese sistema, y ha destacado que la "principal baza" de la ley, que viene a "suplir carencias, no a crear duplicidades", es que tiene el "apoyo total" de los agentes implicados, por lo que ha pedido al PP que se una al consenso.

Ha asegurado que la Agencia no será un "herramienta política ligada a los vaivenes electorales", porque la innovación debe ser una política "de Estado", y no un organismo "para desviar dinero ni colocar a gente", como ocurría en el pasado.

El diputado de Ciudadanos Antonio Woodward ha afirmado que, "aunque parezca mentira", están de acuerdo con el espíritu y los fines de la ley, ya que la innovación "es clave" para reformar y mejorar el modelo productivo, pero esta Agencia tal y como se ha planteado "no es la solución" y supondrá duplicidades.

Además, ha considerado que se evidencia que el Consell "antepone sus luchas de poder entre los partidos que lo sustentan y las negativas de ambos a ceder competencias", de forma que "no se ha atrevido a trasvasar todas las competencias de innovación" a la futura Agencia.

La parlamentaria de Compromís Teresa García ha asegurado que no hay un "conflicto de competencias" entre la Conselleria de Economía y esta ley y ha pedido que no se intenten "buscar problemas donde no los hay", porque el objetivo de potenciar la innovación y vertebrarla "supera cualquier recelo que se tenga sobre la misma".

Ha insistido en que esta ley es "una oportunidad", que además apuesta por nuevas fórmulas que los países más avanzados están aplicando en innovación, y ha asegurado que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y este nuevo organismo irán "necesariamente de la mano".

Para Josep Almería, de Podemos, esta Agencia es "determinante" para el cambio de modelo productivo y aportará valor a las empresas para su recuperación.