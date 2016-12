Podemos espera firmar la ampliación del pacto de botánico antes de fin de año

Valencia, 21 dic (EFE).- El portavoz de Podemos en Les Corts Valencianes, Antonio Montiel, ha mostrado su deseo de poder firmar la actualización del acuerdo del botánico antes de que finalice el año, y ha indicado que están trabajando para cuadrar las agendas y cerrar una fecha.

En los pasillos de la Cámara autonómica, Montiel ha señalado que la revisión está hecha, y ha señalado que el lunes pidió al president de la Generalitat, Ximo Puig, que buscaran una fecha para poder firmar el acuerdo, algo que le gustaría que fuera antes de final de año.

Ha reconocido a los periodistas que su grupo no quiso acelerar la firma de este acuerdo hasta "no ver cómo se desarrollaba el debate presupuestario", y por eso, hasta ahora no han tenido prisa, pero ha señalado que una vez superado el debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2017, no tiene "ningún problema en firmar".

Montiel ha recordado que Podemos planteó tres ejes al Consell, la ampliación del acuerdo del botánico, que la política presupuestaria incluyera recursos reales para hacer efectivos los acuerdos y la lealtad con la proposiciones de ley de Podemos.

Ha señalado que se ha avanzado "bastante en el tema de los presupuestos" y que el acuerdo del botánico está listo para "el acto protocolario de firma" y ha afirmado que le gustaría que "fuera cuanto antes".

El portavoz de Podemos ha dicho que todavía no hay cerrada una fecha "por problemas de agenda", pero ha destacado que están trabajando en ello con los jefes de gabinete del president de la Generalitat y de la vicepresidencia del Consell, Mónica Oltra.