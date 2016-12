El FIB verá el debut en España de The Weeknd, última estrella del R&B "indie"

Valencia, 20 dic (EFE).- El Festival Internacional de Benicàssim acogerá en su próxima edición, que tendrá lugar del 13 al 16 de julio, el debut en España de The Weeknd, una de las estrellas del rythm and blues (R&B) electrónico e independiente de los últimos años bajo la que se esconde el cantante canadiense Abel Tesfaye.

Según ha anunciado hoy la organización, al fichaje de The Weeknd se suma el del grupo inglés de pop-rock Foals, que conforman con los anunciados el pasado mes de noviembre Red Hot Chili Peppers el primer y único podio de grandes nombres que se conocen hasta ahora del próximo FIB.

Se da la circunstancia que estos tres grupos debutarán en la cita benicense, algo destacable tras las veintidós ediciones que ya lleva a sus espaldas con lo más destacado del mejor pop-rock y la electrónica internacional, que en los últimos años se ha abierto desde su primigenio espíritu "indie" hacia otros sonidos y escenarios de más amplias audiencias.

Además, el recital de los Red Hot Chili Peppers será el único que dará el grupo californiano en España durante 2017 y en cuanto a The Weeknd, el de Benicàssim es por ahora su primer y exclusivo concierto anunciado en este país dentro de su extensa gira internacional.

La organización destaca de The Weeknd, quien en sus inicios jugaba con el misterio de su identidad, que ha alcanzado ya los 223 millones de escuchas de su tercer y último disco, "Starboy", en su primera semana de difusión en la red social musical Spotify y ha llegado al número 1 de listas como Billboard.

Desde el FIB aseguran que el artista ofrecerá en su actuación algunos de sus éxitos, como "The Hills", "Earned It", "Can't Feel My Face" o "Starboy".

Respecto a Foals, el festival señala que se trata de "una de las bandas más influyentes de su generación", con una "inagotable creatividad" y un directo "contundente".

La edición de este año del FIB reunió a casi 170.000 espectadores durante los cuatro días en que se celebró y colgó el cartel de "no hay entradas" en su tercera jornada, en la que Muse logró atraer a 46.000 espectadores y donde también brillaron Massive Attack, The Chemical Brothers, Kendrick Lamar, Major Lazer y Dorian.