La Unió da por perdida la cosecha de cítricos pendiente de recolectar

Valencia, 20 dic (EFE).- La Unió de Llauradors ha dado por perdida la cosecha pendiente de recolectar de mandarinas clemenules y navelinas, y parte de las variedades tardías navel, lane-late y navelate, que presentan síntomas de aguado, debido al temporal de viento y fuertes lluvias de los últimos días.

En la Comunitat Valenciana el temporal ha afectado a unas 140.000 hectáreas de cultivo y ha causado cuantiosos daños en infraestructuras agrarias.

Para la organización es "aventurado y poco riguroso" ofrecer una estimación definitiva de las pérdidas porque no se puede "ni siquiera" comprobar la magnitud de los efectos en los campos al estar inundados en muchos casos o no poder acceder porque no existen los caminos.

No obstante, La Unió considera que la cuantía será muy elevada, y prevé centenares de millones de pérdidas de forma directa y otras tantas indirectas.

En la mayor parte de las comarcas se aprecian daños y los cultivos más afectados son los cítricos, las hortalizas, la uva de mesa, el caqui y el olivar.

Existen 105.000 hectáreas de cítricos con afección, cerca de 23.000 de olivos, más de 8.000 de hortalizas y unas 1.500 has de uva de mesa y otras tantas de kaki.

En los cítricos, según La Unió, "llueve sobre mojado" y se puede dar por perdida la cosecha pendiente de recolectar de mandarinas de media estación como la clemenules por afección de "pixat" y el porcentaje de navelinas no recolectadas todavía, o parte de las variedades de naranjas más tardías como la navel, lane-late o navelate.

En todos los casos, las pérdidas económicas reales se conocerán en unos días cuando evolucionen las fisiopatías que afectan a la piel de la fruta.

La Unió ha afirmado que estas lluvias no son la causa de la "desastrosa" campaña que ha tenido la citricultura valenciana, que más bien ha sido por circunstancias puramente comerciales.

Por ello recomienda a los agricultores con contrato de compraventa y con fruta en buenas condiciones que haga una peritación de su parcela y remita un burofax al comercio indicando que la fruta está en condiciones de ser recolectada y, en consecuencia, que se cumpla lo pactado entre ambas partes.

Para la uva de mesa del Vinalopó, las últimas lluvias son la puntilla a una campaña "nefasta" que se inició con una merma de la cosecha del 25 % por la sequía.

Los episodios de lluvia han provocado la presencia de hongos y humedad que han perjudicado a buena parte de la producción pendiente de recolectar, sobre todo de la variedad Aledo que es la que se consume en estas fechas navideñas y de fin de año.

Todo ello ha provocado un encarecimiento del 20 % en los costes para los agricultores con objeto de salvar el máximo número de uva posible.

El cultivo del caqui tiene un poco más del 80 % de la producción recolectada, aunque habrá que ver la evolución para cuantificar las pérdidas, pero una parte de ese porcentaje caerá a tierra y quedará inservible comercialmente.

La lluvia ha llegado en el peor momento, según indican, para los productores de hortalizas de hoja (lechugas, escarolas o espinacas), pero también se verán afectadas por el exceso de humedad el brócoli, la col, la patata o la alcachofa.

Aparte de los problemas para recolectar se prevén pudriciones por exceso de humedad o botrytis, así como productos de hoja con tierra que requerirán mayores costes.

En el caso de la aceituna la campaña de recolección estaba ya muy avanzada, aunque con tantas lluvias en las últimas semanas se había retrasado en algunas zonas. Una de las variedades más afectadas es la manzanilla y por ejemplo en la comarca de El Comtat el 60 % de la cosecha pendiente de recolectar ha caído a tierra.

En la ganadería, aparte de los daños en granjas por inundaciones o desperfectos, se verán incrementados los costes de producción al no poder salir a pasturar en las zonas más afectadas, pero por otra parte se regenerarán los pastos para los próximos meses.