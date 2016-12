Oltra destaca que ahora no hay rodillo pero lamenta no se pueda reparar daño

Valencia, 20 dic (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha destacado que ahora no existe "el rodillo político e ideológico" que aplicó el PP en Les Corts, aunque ha lamentado que no se pueda reparar el derecho fundamental que vulneró la no tramitación de una propuesta sobre la "Flotilla de la Libertad".

Oltra se ha pronunciado así sobre una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le ampara contra una decisión de Les Corts de la anterior legislatura de no tramitar una proposición no de ley promovida por Compromís que solicitaba la condena del acoso israelí a la llamada "Flotilla de la Libertad".

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, que en el momento del recurso de amparo en 2012 actuó como letrada de Compromís, ha criticado la forma "autoritaria" de entender la democracia por parte del PP, que aplicó "el rodillo político e ideológico" al no tramitar la propuesta.

No obstante, ha lamentado que la propia sentencia del Constitucional reconoce que no se puede reparar la lesión del derecho fundamental.

"Aunque sin reparación, estamos contentos", ha manifestado Oltra al ser preguntada por la sentencia tras la presentación de una nueva línea del Instituto Valenciano de Finanzas.

La resolución notificada ahora se refiere a que en octubre de 2012 Oltra, como portavoz parlamentaria de Compromís, promovió una condena para la acción de Israel de frenar la III Flotilla de la Libertad que pretendía "romper el bloqueo marítimo al que Israel somete a la franja de Gaza" palestina, pero la Mesa de Les Corts Valencianes no quiso tramitarla.

Oltra acudió ante el Constitucional buscando su amparo y ahora, años más tarde, el alto tribunal se lo concede porque la Mesa de Les Corts no fundamentó adecuadamente su negativa a que se tramitase la proposición no de ley iniciada por Oltra y su grupo.