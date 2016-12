Garitano: "Defendemos el escudo del Leganés"

Madrid, 20 dic (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al partido de vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Valencia y opinó que pese al resultado en contra de 1-3 su equipo debe intentar jugar un 'partido competido' en Mestalla.

"Defendemos el escudo del Leganés y tenemos que ir allí a intentar jugar un partido competido, completo y con el máximo esfuerzo. Luego ya tenemos siete días para descansar. Vamos a un campo como Mestalla, ante un equipo como el Valencia y tenemos que intentar hacer un buen partido", dijo.

Asimismo habló sobre la posibilidad de que un gol rápido de los suyos pudiera encender los ánimos de los aficionados, enfadados con la situación de los locales: "Es una de las posibilidades que podría pasar. Ellos son conscientes de ello, nosotros también. Ellos tienen la ventaja del 1-3 que se llevaron de aquí. Si ya de por sí es difícil sacar el partido adelante, tendremos la obligación de marcar tres".

A la hora de hacer balance de la eliminatoria, comentó: "La intención era haberla llevado allí con un resultado más corto. Recibimos un castigo excesivo por cómo fue el partido de ida, por las ocasiones que tuvimos nosotros, por las no muchas que tuvieron ellos. No me gustó porque queríamos ir a Valencia con opciones de poder pasar".

"Ahora lo vamos a intentar pero con la obligación de hacer tres goles fuera no es nada sencillo para ningún equipo. Más para nosotros que llevamos trece en dieciséis jornadas. Pero vamos a ir a competir porque nos va a ayudar para los siguientes cinco meses, no relajarte y no dar nunca ningún partido por perdido. Tenemos que ir allí, dar el máximo y jugar un buen partido", añadió.