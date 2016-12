García anuncia bajas en plantilla y que se opondrán a informe administrador

Elche , 20 dic .- Diego García, presidente del Elche, anunció este martes que el club ilicitano sufrirá al menos dos bajas en su plantilla en el mercado de invierno y que la entidad presentará en el juzgado un recurso al informe del administrador concursal, quien se mostró contrario al convenio de acreedores presentado por el consejo.

En un acto celebrado en el palco del estadio Martínez Valero para celebrar la llegada de la Navidad, el dirigente del club ilicitano confirmó los esfuerzos del club para incorporar varios refuerzos y adelantó que uno llegará antes del próximo 27 de diciembre, fecha límite concedida por La Liga para cubrir la baja de Matilla.

"Vamos a buscar los refuerzos que el cuerpo técnico nos ha solicitado", dijo García, quien anunció que los dirigentes del club viajarán mañana a Madrid para reunirse con los mandatarios de La Liga para solicitar "un presupuesto adicional".

García admitió que la posibilidad de fichar puede pasar por conceder bajas y en este sentido anunció que dos jugadores de la plantilla ya saben que no entran en los planes del cuerpo técnico, si bien evitó dar sus nombres.

El presidente del Elche confió en la autorización de La Liga, aunque admitió que "hay unas reglas del juego y son para todos". "Intentaremos buscar cesiones para que sus clubes de origen se hagan cargo de la mayor parte de la ficha de los jugadores", anunció.

El dirigente descartó que entre las bajas esté Eldin Hadzin, al que definió como un jugador "comprometido", y deseó que pueda superar sus problemas físicos y ser importante en la segunda vuelta.

El mandatario anunció que el club ha incluido la deuda contraída con Bruselas en el ejercicio del presente año, si bien aclaró que el club está a la espera de que el juzgado de lo mercantil responda sobre la calificación de esta deuda, además de la resolución de los tribunales comunitarios concediendo la suspensión cautelar de la sanción.

Diego García también anunció que el club presentará el jueves en el juzgado un escrito oponiéndose al informe del administrador concursal, quien la pasada semana realizó un informe negativo a la propuesta de convenio prevista por el consejo.

"En esta vida tenemos que ser lógicos y no nos vale con decir que no me gusta la propuesta y que la solución es aumentar la quita", dijo el presidente, quien se cuestionó sobre qué pensarán los acreedores del informe del administrador.

Por último, García le pidió al 2017 "salud" y anunció que el objetivo del equipo es la "permanencia", aunque matizó "sin renunciar a nada".

"Ya tenemos la mitad de los 50 puntos y cuando lleguemos a este objetivo no renunciaremos a nada. La gente debe saber que este consejo desea llevar cuanto antes al club a Primera", concluyó.