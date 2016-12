Alberto García Alix: Yo me quedo un poco huérfano y España sangra por él

Madrid, 20 dic (EFE).- Con la muerte del valenciano José Alfonso Morera, El Hortelano, fallecido hoy en Madrid a los 62 años, su amigo de 40 años Alberto García Alix se queda "un poco huérfano" y "España entera sangra un poco porque pierde a un gran artista", ha asegurado el fotógrafo en declaraciones a EFE.

García Alix explica que hace un mes estuvo con él y le impresionó mucho que a pesar de que el pintor de la movida madrileña tenía un cáncer y que ya no eran efectivos los tratamientos le vio "asombrosamente tranquilo".

"Yo tuve un tumor en las cuerdas vocales hace un año y estoy perfectamente a pesar de la ronquera, pero se que un cáncer da mucha angustia y cuando le pregunté a él si no la sentía me contestó 'he sido muy feliz y esto es algo que tenía que llegar'. Salí de allí diciéndome 'Dios mío, qué valiente y qué capacidad de ser positivo", rememora.

El Hortelano, asegura García Alix, es una parte "esencial" de su vida porque se conocieron hace 40 años, cuando "todos" eran tan jóvenes que ninguno tenía muy claro qué iba a hacer.

"Sin embargo -recuerda- Pepito se sentía pintor desde niño y así me lo dijo el mismo día que le conocí, a finales del 75. Yo no me sentía fotógrafo ni tenía conciencia de que fuera a serlo", señala.

Pepito el Hortelano, como él le llamaba, era "energía", y siempre positiva y así lo reflejan, mantiene, las fotografías que recorren su peripecia vital: "Tengo y tendré siempre una memoria visual en la que recrearme".

Su obra, añade, trasluce la vitalidad que él tenía, "esa esperanza, esa fe en la vida, que no le abandonó nunca".

La capilla ardiente con los restos del artista se abrirá esta tarde, a partir de las 17:00 horas, en el tanatorio de Tres Cantos.